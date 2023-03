ELU25 ⟩ Mart Laar: sigariga salapärane härra ning Eesti turumajanduse sünd 1990ndatel

Toonane erastamine Eesti- ja Venemaal

Kui Lätis läks veel kuidagi, siis katse juurutada samu põhimõtteid Balkanil sai Schmidti jaoks tõeliseks kannatuste rajaks. Pole imestada, et tal just Eestist kõige paremad mälestused on.

Mulle tundub, et Herbert Schmidt oli Eesti kohal otsekui kaitsevaimuks. Kui mõnel välismaisel institutsioonil tekkis kihelus, et miks me ei erasta sama kiiresti, nagu Venemaal – ja tuleb tunnistada, et ajuti võis selliseid või mingeid teisi ideid tekkida, tõime kohale Herbert Schmidti, kes oma tuntud usaldusväärsuses selgitas, et Eestis on kõik kõige paremas korras. Ega me siis veel ise ka ei teadnud, mis sel Vene meetodil viga on, aga instinktiivselt hoidsime sellest eemale.