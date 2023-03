HÄBEMATU! ⟩ Viljandis asuvas surnuaias tegutses pikanäpumees

Facebookis viljandlasi koondavas grupis «MÄRGATUD Viljandis UUS» tehti pühapäeval pärastlõunal postitus, kuidas Viljandis asuvas surnuaial on tegutsemas käinud keegi pahatahtlik pikanäpumees. Postituses on märgitud, et häbematu kodanik on endaga hauaplatsilt kaasa võtnud keraamilise südame. «Sina, kes sa mu poja haualt selle kaasa võtsid, pane see tagasi!» soovitab postituse autor vargale.

Autor lisab, et sünnipäeva puhul oli viidud ka null protsendiline õlu hauaplatsile, kuid ka see oli hiljem puruks löödud. Ka kommentaariumis on tulnud teised viljandlased kaasa rääkima, et tegemist on siiski mõtlematu teoga. «Haud on püha ja sealt ei võeta kaasa midagi ega varastata!» nendib viljandlanna ja lisab, et selline kaabakas saab kindlasti oma karistuse.