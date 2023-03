TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Jalakäija pealinnas liiklemisest: kui ma ise ei jälgiks, oleksin ammu rataste all

Tallinna linnavalitsus on viimase aastatega teinud samme, et muuta linna paremaks elukeskkonnaks, kuid kas see on piisav? «Mõnel ristmikul lausa oodatakse traagilist sündmust, et see liiklejatele ohutumaks muuta,» räägib väikese pisipõnni ema, kes ei julge koos lapsega rattaga liigelda. «Autojuhid lihtsalt tihtipeale ei arvesta meiega!»