MIDA TEHA? ⟩ Aapo Pukk jagab sõbra muret: lasteaias on 4-aastane vägivaldne laps, kelle tõttu kannatavad teised

Aapo Pukk kirjutab sotsiaalmeedias olukorrast, mis tema sõbra perele suurt muret valmistab. «Kust saab abi? On üks lasteaed, juhataja, kasvataja ja lapsed. Ütlen juba ette, et see on meie sõbraga juhtuv olukord,» ütleb ta ja jätkab: «Lasteaias on 4-aastane vägivaldne laps, kes on teistest peajagu üle, kiusab, lööb, tõukab, pigistab, näpistab ja kisub juustest. Selle lapse peres on eelmisel aastal surnud isa. Vägivaldse lapse ema naeratab külmalt ja ütleb, et kõik on korras,» kirjutab Pukk.