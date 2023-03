VALGA VALLAVALITSUSE KIUS? ⟩ «See on mulle arusaamatu!» Politsei jälitas ja kuulas pealt Ester Karuset talle senini teadmata põhjustel

Hiljuti emaks saanud noor poliitik Ester Karuse on politsei tegevusest hämmingus: «Mind jälitati ka pärast valimisi kaks kuud!» Karuse kahtlustab, et selle taga on tema poliitilised vastased Valgast, kellele ta on ilmselgelt varvastele astunud, kui hakkas uurima Valga vallale kuulunud hooldekodu asjaajamisi. Lisaks süüdistab Valga vallavalitsus teda valla vara omastamises.