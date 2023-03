«Jubedad elukad ikka liiguvad meie ümbruses!» Vigala jõest leiti kasti pandud ning vette visatud koer

Facebooki gruppi «Raplamaa rahvas» postitati pühapäeva õhtupoolikul õõvastavad fotod. «Kahju, et leidub inimesi, kes arvavad, et on õige panna koer kasti, kast kinni tõmmata nööriga ja siis see jõkke visata,» kirjutab postituse autor Merly.