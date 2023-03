Pärnu Lidli juurde kutsuti päästeauto. «Hinnad olid liiga kuumad ja vajasid jahutamist?»

Pühapäeval postitas Pärnu elanik Krissie sotsiaalmeediagruppi «Märgatud Pärnus» Lidli juures tehtud fotod ja uuris kaaslinlastelt, kas nad teavad, mis kaupluse juures toimus, et sinna päästeauto kohale kutsutud oli. «Mis Lidlis täna toimus?» küsis Krissie.

«Hinnad olid liiga kuumad ja vajasid jahutamist,» avaldasid mõned pärnakad arvamust. Teised arvasid, et tegemist oli õppustega. «Keegi töötajatest oli kärsakat tundnud. Kutsuti pääste välja,» avaldas Egle. Priit aga arvas, et vist hakkas vinguandur tööle, kuid põlengut ei olnud.

Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel ütles, et pühapäeval oli Pärnu kaupluses tunda suitsulõhna. «Poe töötajad alustasid koheselt inimeste evakueerimist ja teavitasid päästeteenistust. Päästeteenistus kontrollis hoonet ning tulekahju ei avastatud. Ohutus on meie jaoks alati esikohal, seega on alati kõige olulisem kontrollida situatsiooni põhjuseid ning tagada töötajate ja klientide turvalisus,» selgitas Seppel.