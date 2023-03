ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kas lolle toodab kool või tulevad nad ise nagu lutikad seinapragudest?

Mulle paistab, et vaevalt on üldse kedagi, kes poleks midagi kuulnud uuest seltskonnakuulsusest, kes pillub sõnu nagu pussnuge, saamata absoluutselt aru, mida sülg talle suhu toob. Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala Toktorant Mari-Liis Korkus oli veendunud, et sõna "liiderlik" seostub sõnaga "liider" ehk inimesega, kes on juht ja suunanäitaja, kes kamandab ja käsutab. Ja takkatraavi, et "osavõtlik" tähendavat inimest, kes on hästi aktiivne ja võtab millestki osa, nii nagu viitab sõna tüvi.

Alguses tundus isegi, et suva, noh, tegi vea, aga pange tähele: nii lihtne see paraku ei ole. Lugupeetud tulevane doktor ärgu pahandagu, vaid mõelgu kaasa.

Kõrghariduse juures on päris piisavalt nõrku kohti ja ma väga söandan kahelda, et näpuga peaks õppejõudude peale näitama.

Nii. Lisaks muule "liiderdamisele" teatas haritlane, et on üldkeeleteaduse Toktorant, mitte õigekeelsussõnaraamatu inimkehastus. Millest me järeldame, et üldkeeleteaduse Toktorant võib rahumeeli ajada suust välja suvalist plära, peaasi, et Toktorant.

Isa, laena kõrvatroppe!

Narride kasvulava

Joosep Toots oli see, kes avaldas arvamust, et narre ei pea külvama ega kasvatama, need kasvavad ise. Eks ta ole muidugi, aga natuke tahaks Tootsi-härrale vastu vaielda. Kui mingi toru on elementaarset eesti keelt oskamata suutnud ennast doktorantuuri smugeldada, peaks korraks ka ülikoolile – või täpsemalt haridussüsteemile – otsa vaatama.