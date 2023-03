JUHUS VÕI TAHTLIK? ⟩ Tallinlanna märkas ostu- ja müügiplatvormil kummalisi Z-tähe asendis tooteid

Elu24 poole pöördus murelik tallinlanna Eve (nimi muudetud – toim teada), et veebipoes Osta.ee müüb mainekas Eesti pandimaja kaelaehteid, kuid mille asetus ei lähe grammivõrdki maailmas toimuva olukorraga kokku. «Isiklikult arvan, et need on tahtlikult niimoodi asetatud,» teatab naisterahvas veebipoest leitud piltide kohta.