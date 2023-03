FOTO ⟩ Pakistanlasest IT-mees toidupoes Kaja Kallase nägemisest: sellised asjad juhtuvad ainult Eestis!

Pakistanist pärit Usman on Eestis elanud juba veidi üle kolme aasta. Mees tuli Eestisse, sest sai hea tööpakkumise IT-sektoris. «Sain tööpakkumise ja kolisin siia. Olen tänu sellele ka palju Euroopas reisinud.»

«Ma pole kunagi nii närvis olnud, kui too hetk. Isegi mitte tööintervjuudel,» naerab Usman, kes reedel Tallinnas poest süüa ostes märkas järsku peaminister Kaja Kallast.

«Kõndisin Kadriorus ja läksin Selverisse, et mõningaid toiduasju osta ja bingo!» ütleb ta. Alguses polnud ta kindel, kas tegu on tõesti peaministriga. «See tundus nii ebatavaline,» ütleb Usman. «Arvestades minu tausta, elu Pakistanis...seal riigijuhid ei käi ise poodlemas, nad saadavad oma alluvad,» selgitab mees kultuurilist erinevust. «Tööjõud on odav, seega nad palkavad inimesed, kes nende eest selliseid asju teevad. Isegi kõige tavalisemaid asju, nagu toidupoes käimine.»

«Vaatasin, et ta näeb välja nagu peaminister Kaja Kallas, aga ma ei saanud aru, mis toimus. Ta lihtsalt šoppab poes nagu tavaline inimene. Igaks juhuks guugeldasin teda, et kindel olla. Siis küsisin temalt, et kas ta on Kaja Kallas – ta hakkas naerma ja ütles, et on jah!»

«Õnnitlesin teda valimisvõidu puhul, ta oli väga meeldiv ja tore,» ütleb mees. «Küsisin, et kas võin pilti teha koos temaga. Kusjuures, mitte keegi isegi ei rääkinud temaga, see üllatas mind. Eeldasin, et sellist tuntud poliitikut nähes hakkavad inimesed temaga rääkima ja kurtma oma muresid,» ütleb mees. «Ta ootas järjekorras nagu tavaline inimene, et saada iseteeninduskassast pulti.»

Reede õhtu Selveris: Pakistanist pärit IT-mees kohtas poes Kaja Kallast. Foto: Kuvatõmmis Instagramist