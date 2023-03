Katrin ja Merilin Mandel aastatetagusest juhtumist: emal oli suur kergendus, kui ta mu bussi pealt kätte sai

«Mäletan seda, kui hakkavad mälupildid tulema, et olin autos ja ei tahtnud tuppa minna, isa kippus olema rangem. Mul oli nii piinlik,» meenutab Merilin. «Mõtlesin, et ma ei taha tuppa minna, mitte et ma oleks kunagi kartnud oma vanemaid, lihtsalt teadsin, et tuleb vastik vestlus, kui mu isa mind sellisena näeb. Lootsin, et ema läheb ja esindab mind. Räägib minu eest. Ema ütles, et ei, sina lähed ja räägid. Kui lõpuks tuppa läksin, siis isa ikka küsis, et kus sa olid, mis tegid ja kuidas nii võimalik on. Seal taga peamiselt loomulikult oli mure, alaealine inimene tuleb suvaliselt purjus peaga teatrist koju.»