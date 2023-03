ELU25 ⟩ Mart Raudsaar: 2 x 5 soovitust, kuidas võidelda masendusega

Mulle on jäänud mulje, et paljudele inimestele on praegune aeg vaimselt raske. Ukrainas käib sõda juba teist aastat. Kaupade ja teenuste hinnad on hüppeliselt tõusnud. Sisepoliitika on polariseerunud ning Facebookis käib näopeks. Talvest on ka kõrini ning ehkki lumi sulas kiiresti ära, on eeloleva nädala prognoos vihmane ja sombune.