NOORED, TULGE RÄPPIMA! ⟩ Avastamata talente kutsutakse tuntud Eesti artistide kõrval muusikafestivalile esinema

NORF ehk noorte oma räpifestival on 15–17-aastaste Alutaguse valla kooliõpilaste korraldatav festival, mis sai alguse 2021. aastal. Festival on loodud, et anda võimalus noortele räpihuvilistele oma loomingu tutvustamiseks ja koos suurte artistidega päris laval üles astumiseks. «Me tahame olla noortele andekatele räppmuusikutele unikaalseks stardiplatvormiks,» räägib NORFi korraldaja.