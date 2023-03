TUVIKESED ⟩ Joel Ostrat jagas pilte salapärase noore neiu embuses

Tippkokk Joel Ostrat on juba mõnda aega sotsiaalmeedias poseerinud noore neiu Laura Lokki kõrval ning käivad kõlakad, et nende vahel on midagi enamat, kui vaid sõprus. Paarikest nähti esmakordselt avalikult eelmise aasta novembris, kui nad saabusid koos saate «Tantsud tähtedega» finaali vaatama.

Täna lisas Joel Lauraga Instagrami mitmeid ühiseid pilte, mis tõstatas küsimuse: kas asi on ametlik?

Joel ja Laura nautisid laupäeva hommikut kohvi ja saiakestega Tallinnas asuva Röst pagari kohviku terrassil ning pakkusid saiatükikest ka tänaval ekslevatele tuvidele.

Päikeseprillidega poseeriv paarike naudib silmnähtavalt teineteise lähedust ning võib eeldada, et tegu ei ole pelgalt sõprusega.

«Terrassihooaja avamis talgud. Ja vaatame mida on laupäeval meile pakkuda,» kirjutas Joel postituse pealkirjaks, märkides ära, et on hetkel puhkuse režiimis.

Uurisime ka Joelilt, kas neist on saanud ametlikult paar, kuid tundub, et mees on tõesti puhkusel ning ei ole artikli avaldamise hetkeks veel Elu24-le vastanud.

Eelmise aasta augustis teatas telekokk sotsiaalmeedias, et tema ja sisekujundaja Therese Ostrati kooselu on lõppenud. «Kasvatame jätkuvalt ühiselt oma armsat poega, kelle heaolu kaitseks palume mõistvat suhtumist ning meediarahu,» kirjutas Therese Ostrat.