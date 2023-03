SUNDHARIDUS? ⟩ «Kes nende lastega tegelema hakkab?» Uus haridusseadus lööb netirahva kahte leeri

«Keda enne sund on targaks teinud?» Plaanitav koalitsioon tahab muuta hariduse omandamise kohustuslikuks 18. eluaastani või kutsehariduse omandamiseni, kuid netirahval on otsuse osas kahetised tunded. Ühest küljest on inimeste sõnul eesmärk hea, kuid lastekaitsetöötaja ütleb, et Eestis ei ole selleks piisavalt ressurssi.