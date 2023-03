Seekord algab meil kevad 20. märtsi õhtul kell 23:25, mil Päike siseneb tulisesse sodiaagiringi algusmärki Jäära . Meil on ees päris eriline kevad, kuna see saabub ühes sammus uue kuutsükliga - kuuloomine Jäära 0° toimub 21. märtsil kell 19.22. Kohe-kohe, 23. märtsil, siseneb ka Pluuto esmakordselt 0° Veevalajasse . Oleme tõepoolest uue ajastu lävepakul!

Suured astroloogilised tsüklid ja sündmused on koondunud kokku. Lisaks toimub kuu aja pärast (20. aprillil) veel üks kuuloomine Jääras, nimelt Jäära 29º ehk kriitilises lõpukraadis, ja seda kutsutakse «mustaks kuuks», kuna see on järgemööda teine kuuloomine Jääras ja tavaliselt niimoodi ei juhtu. Aga nagu olukord poleks juba küllalt intensiivne, siis see «must kuu» langeb kokku ka päikesevarjutusega ja algatab uue varjutuste perioodi!