NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Amburil on põhjust tunda rõõmu, Vähis tärkab uus tegutsemistahe

Ees on väga eriline nädal, mis koos kevade algusega on ühtlasi ka samm uude ajastusse ning algus nii paljudel tasanditel. Ei ole tavaline, et kevad algab koos kuu loomisega ning aeglaselt liikuva Pluuto märgivahetusega! Kuu loomine toimub kriitilises Jäära 0 kraadis ning seejärel siseneb Pluuto kriitilisse Veevalaja 0 kraadi. Midagi täiesti uut hakkab sündima.