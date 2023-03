«Lapsele seda küll peale panna ei julgeks...» Aastaid tagasi aegunud kreem ootas poeriiulil ostjat

«Vana hea Maxima. Müüvad beebidele kreemi, mis aegus neli aastat tagasi,» ütleb nukker Valga pereema, kes poest ostetud kreemi lähemalt silmitsedes avastas, et selle «parim enne» möödus juba 2019. aastal. Maxima esindaja kommenteerib, et et pood kontrollis kliendi tagasisidet säilivusaja ületanud kreemi kohta ning selgus, et see toode oli mõnes üksikus kaupluses lõpumüügis. Tooted eemaldati kohe müügilt.