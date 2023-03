Andrus Kivirähk ja Mart Juur said kiituskirja eriti toreda tegevuse populariseerimise eest

Peaasi.ee tegevjuhi, kliinilise psühholoogi Anna-Kaisa Oidermaa sõnul on Mart Juur ja Andrus Kivirähk tunnustuse väärilised aastatepikkuse visa töö eest innustada töökaid Eesti inimesi päevasest unest lugu pidama ja mõnusalt logelema.

«Piibellikult väljendades on nende töö olnud kui kaameli ajamine läbi nõelasilma. Paraku peetakse päevaund ja mõnusat logelemist laiskuse märgiks, kuid tegelikult on päevaste puhkehetkede võtmine vaimsele tervisele ääretult vajalikud. Igasse päeva tuleks planeerida vähemalt 15 minutit puhkust, et teha kosutav tukastus, vaadata aknast välja või lihtsalt lebada ja mõelda oma mõtteid,» rääkis Anna-Kaisa Oidermaa.