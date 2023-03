ELU25 ⟩ Ahto Muld: kohe tuleb surnud vanaema ja sööb meid ära

Kooljad ning tondid

Nii näiteks kirjutab A. Jung 19. sajandi kolmandal veerandil valulikult eestlastest, kes on juba umbes jääajast alates puhta ära keeranud ning vaevlevad sügavates ja ohtlikes ebausu lõksudes. Traktaat kannab pealkirja "Rahwa ebausu tähendusest ja hakatusest ja kuidas seda ära wõita". Jung hurjutab hasartselt, et igasugu paska pole vaja tõe pähe võtta ning kirub, et maarahwas peab reaalseks igasuguseid nõidasid ja soolapuhujaid, eriti loll kaader elavat sealjuures Ida-Virumaal, Alutaguse kandis. Jungile käib väga närvidele arusaam, et mõned usuvad, kuidas "soola puhujad pruugiwad oma musta kunsti teiste inimeste kasuks ja lasewad oma waewa rohkeste tasuda."

Naine on luupainaja, mees sigakoer, professor on vana luud, klassijuhataja ilge tont, peaminister on kuri näkk.

Ning edasi ikka samas vaimus, et paljukannatanud ja vähe põrutada saanud rahvakild peab tõeseks "tontisid, tulihännasid ja pisuhännasid. Need on ühes isisugused tulised kehad, mis aruta korra järgi ilmuwad; ommeti on nende ilmumised 2-3. januaril, 9-10 ja 20-22 aprillil, 25-30 julil, 8-12 ja 15-21 augustil ja 7-13 detsembril kõige rohkemad. Nende tee käib pikerkuselt päikese ümber ja nemad jookswad 33 ja 1/4 aasta sees korra ümber päikese." Jung ei unusta ka arutut hirmu kummituste ees: "meie rahwal on suur hirm kodukäijate eest, kes pärast surma, kui kooljad, kodurahwast weel hirmutamas käinud."