KELLEL VEAB? ⟩ 3 sodiaagimärki, kelle armuelu saab nüüd tuule tiibadesse

17. märtsil saabus Veenus oma kodumärki Sõnni ning jääb sinna kuni 11. aprillini. Veenus on seotud otseselt naudingute, armastuse, soosingu ja populaarsusega. Veenuse asetus Sõnnis on osadele sodiaagimärkidele eriti toetav ja parandab nende armuelu. Eelkõige loob Veenus võimalusi, kuidas elust rohkem rõõmu tunda, sensuaalsem olla ning teistega armastust jagada ja ka armastust vastu võtta.

Veenus Sõnnis on kõige meelelisem, sensuaalsem ja tegelikult ka rahulikum - tal ei ole kuskile kiiret, sest ta on siin, et nautida. Veenus Sõnnis eelistab küll klassikalisemat ilu, kuid selle kõige mahlakamaid ja täidlasemaid väljendusi.