«See meeldinuks mulle ka väga!» Kertu Jukkum avaldas, mis vanemad talle esialgu nimeks tahtsid panna

«Nad tahtsid tegelikult mind Raheliks nimetada ja kaksikõde pidanuks Ragne olema. Mammi keelas aga ära, öeldes, et Rahel on juudi hobuse nimi. Nii said meist Kadi ja Kertu, ühise nimetajaga Katad,» jagab Kertu Jukkum nimepäeval vahvat lugu.