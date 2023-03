VIDEOINTERVJUU ⟩ Saatejuht Roald Johannson avaldas, miks ta naisele reisisaatest pilte ei saada: vastukaja pole just selline, mida ma oleks oodanud

«Südamesoovi» saatejuht Keili Sükijainen tunnistas, et iga kord, kui saade valmis saab ning eetriaeg lähenema hakkab, tuleb kerge pinge ikka sisse. «Teen alles neljandat hooaega «Südamesoovi» ja tunnen, et iga kord, kui see saade lõpuks valmis saab ja tuleb neljapäev või kolmapäev, siis mul käed värisevad, et kas see on nüüd mu viimane tööpäev või läheb hästi,» räägib Keili. «Võib-olla see tuleb ajaga, sa, Katrin, pead ütlema, kuidas see on, sa oled kogu aeg seal teletopis,» ütleb saatejuht.