KUULSUSEGA KOHTINGUL ⟩ Epp Kärsin: armukestele peaksid kõik olema väga tänulikud!

«Kes on öelnud seda, et naised, kes armastavad seksi, on litsid? See tuleb meestelt endilt. Aga missugune mees tahab seksida nunnaga, kes ütleb, et «kus sa paned, võta ära, sinna küll ei saa, lase kohe tuli kustu, kohe tekk peale tagasi.» Sellel mehel endal kukub erektsioon selle peale ära!» Naudingute koolitaja Epp Kärsin räägib seksist, suhetest ja kõigest sellest, mida tänapäeval tabudeks peetakse ning kuidas ühiskonna surve all siiski iseendaks jääda ja täita enda suurimad unistused. Vaata videot!