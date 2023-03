Tervise Paradiisis surmaga lõppenud õnnetust pealt näinud laps: ema, ühel onul purskab suust verd

«Jõudsime sinna kella ühe-kahe paiku. Esialgu oli kõik kontrolli all. Meie 8-aastasele pojale meeldis kärestikulisest atraktsioonist alla lasta. Tervise Paradiisis on see pealt avatud suhteliselt pikk kärestikku meenutav vesiliug, mis lõpeb sügavamasse vette kukkumisega,» räägib Mari-Liis, kes võttis 11. märtsil perega ette spaapuhkuse Tervise Paradiisi veekeskusesse.