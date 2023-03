Inimesed on enamiku imetajatega võrreldes märkimisväärselt karvutud, kui mõni üksik isend välja arvata, kirjutab BBC. See omadus on ka käputäiel teistel imetajatel, nende hulgas paljastuhnuritel, ninasarvikutel, vaaladel ja elevantidel. Aga kuidas me karvad kadusid? Kas see on mingil viisil kasulik? Ja miks mõnel kehaosal on ikka paksud karvad?