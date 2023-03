Seksikas Eesti TikTokker hõõrub uues muusikavideos noore räppariga

Küllap on nii mõnigi mehepoeg klubis tundnud, et klubis huugamine on tulus senini, kuni peab korraks tualetis käima ja tagasi tulles on neiul järgmine tüüp külge liimitud. Just sellise analoogia võib tuua Raiase uue singli «Hertsog» värskes videos, kus räppar Raias proovib öö otsa TikTokker Laura Kiiske sebida.