KLÕPSUD ⟩ Eraelu kiivalt saladuses hoidev Halle Berry jagas haruldasi hetki

Aastakümneid Hollywoodis tegutsenud USA näitlejanna Halle Berry hoiab enda eraelu, eelkõige just lapsevanema rolli, saladuses ja pilte oma lastest ta ühismeedias ei jaga. Nüüd tegi näitlejanna erandi ning näitas oma enam kui kaheksale miljonile Instagrami fännile haruldasi hetki vanima lapse, tütre Nahlaga.

«Üks võimsamaid kingitusi, mille universum mulle on andnud, on mu tütar Nahla,» kirjutas Berry oma kolmest fotost koosnevas postituses. «Ta on päike, mis kunagi ei kao, ja kuu, mis kunagi ei kahane,» lisas 56-aastane Berry emotsionaalselt.