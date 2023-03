AGOONIA JÄTKUB ⟩ Eerik ja Urve on taas hädas elamiskõlbmatu korteriga. Omanik ahastuses: siit oleks nagu sõda üle käinud!

Eerik ja tema ema Urve on Eesti rahvale juba varasemast tuttavad seoses sellega, et nende elukohad alati elamiskõlbmatuks muutuvad. Nüüd on nad end sisse seadnud Viljandi lähedal, kuid elu pole ka seal muretu. Perele korterit järelmaksuga müüv Mati on ahastuses, sest korter on lagastatud ja viimaste kuude arveid pole tasutud. «Naabrid juba helistasid kaks korda täna, et midagi jälle lõhuti seal,» ütleb Mati. Eerik aga leiab, et omanik teeb neile liiga, sest korteris on ilmnenud mitmed vead.