NAISTE KÄTŠ: Kate ja Meghan kaklevad sama mehe pärast

Meghan kandis Erdemi, kelle moemaja toodete hind ulatub tuhandetesse eurodesse, enne prints Harryga kohtumist. Kui Meghan kuningliku perekonnaga liitus, selgus, et moemaja eelistab uudisloominguga esimesena varustada Catherine’i. Meghan ei võtnud seda uudist hästi vastu ja ei saanud aru, miks tema abikaasa vennanaist eelistatakse, kui too ei ole isegi mitte kuninganna. Siiski on mõlemad daamid kandnud Erdemi loomingut ja Kanadas kasvanud ning briti ja Türgi päritolu Erdem Moralıoğlule (45) on tähelepanu meeldiv ja ka äriliselt kasulik. Lihtsurelikel on olnud võimalus Erdemi moekunsti soetada mõistliku hinna eest aastal 2017, kui moemaja tegi koostööd kiirmoeketiga H & M.