KLÕPS ⟩ Vaido Neigaus esitleb uut kodu: algul oli see ikka päris pomm!

Vaido Neigaus andis Instagrami vahendusel teada, et saab peagi valmis hubase pesa Tallinnas. Kui esmalt võib jääda mulje, et endine staarmetroseksuaal seab sammud tagasi kodumaale, siis lähemalt uurides selgub siiski, et elukoht on hoopis Vaido kingitus enda lähedasele.