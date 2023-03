NUMEROLOOGIA ⟩ Sinu tahte number: see, mille järgi süda kõige rohkem kutsub

Eelmisel nädalal oli meil juttu, mida väljendab inimese kohta sünninime numbriline vibratsioon ning seekord vaatame veelgi sügavamale. Nimelt erinev panus ja tähendus on nii sünninime vokaalidel kui ka konsonantidel. Kui võrrelda neid maastikuga, siis vokaalid on justkui mäetipud ja konsonandid sügavad orud - aga mida tähendavad need numeroloogias?

Just vokaalide numeroloogiline väärtus on see, mis väljendab kõige selgemini inimese sisemist igatsust millegi poole. See on meie sisemise lapse number, mis näitab, mida meie süda igatseb siin maailmas kõige enam näha ja kogeda. See viitab meie isiklikele unistustele, soovidele ja lootustele. Seetõttu mõjutab see number meid oluliste otsuste tegemisel.