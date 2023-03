FOTOD ⟩ Omanik leidis Tallinnas varastatud sõiduki tänu parkimistrahvile: nad panid pidu minu autos

16. märtsi hommikul avas Aivar aga oma virtuaalse postkasti ning leidis sealt Tallinna transpordiametilt laekunud viivistasu otsuse ehk maakeeli parkimistrahvi. «Helistasin sinna ja ütlesin, et auto on ju kaks päeva tagasi ärandatud, et kuidas ma siis selle trahvi olen saanud. No ja siis tuli välja, et auto seisab Võistluse tänaval,» kirjeldab ta kummalist juhtumit, kuidas oma auto ise üles leidis. Mees andis sellest kohe ka politseile teada ning peagi saabusid lisaks Aivarile endale kohapeale ka uurijad. Kuigi auto on leitud, on tööriistad ja muu varustus siiski varastatud.