ÜHISRINNE TUNTUD SAATEJUHI VASTU ⟩ Jeremy Clarksoni talutöötajad kannavad kehakaameraid

Briti ringhäälingu BBC menuka autosaate «Top Gear» endine juht Jeremy Clarkson peab juba mõnda aega Oxfordshire’is talu, mille juures on ka talutoodete kauplus. Tuntud mees võitleb selle nimel, et saada heakskiidu oma Diddly Squati talu laienemisplaanidele, kuigi kohalik nõukogu need mullu mais tagasi lükkas.