Jõhkra koerarünnaku ohvriks langenud Sandra räägib oma loo

Oma lugu «Südamesoovis» rääkides loodab Sandra, et paneb kõiki mõtlema: kas oma lemmikloomade eest vastutamisega on Eestis ikka kõik korras?

Hooleta jäänud koerte kallaletungidest on viimasel ajal Eestis üha rohkem kuulda olnud, kuid Sandra lugu on ilmselt üks karmimaid. Kaks koera vigastasid tugevalt naise käsi ja jalgu ning ründasid eriti karmilt pead, nii et Sandra kaotas kõrva ja suure tüki peanahka.