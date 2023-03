HOLLYWOOD SAI TÜNGA ⟩ Tõsielul põhineva filmi «kangelane» valetas oma valede kohta

2000ndate alguses nägi ilmavalgust film, mille suureks tõmbenumbriks oli see, et linateose sisu põhineb tõsielul. Filmi «kangelane» on noor kelm, kes teenis pettustega üle kahe miljoni dollari. Aastate jooksul on selgunud, et pettuste valed on omakorda valed.