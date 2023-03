KA SINA? ⟩ Need 3 sodiaagimärki kardavad kõrvuni ära armuda

Sügavalt armumine on mõnede jaoks nii kerge ja loomulik, kuid teised muutuvad selliste tunnete suhtes ettevaatlikuks. Kuna sodiaagimärgid on justkui filtrid, läbi mille inimesed elu kogevad, võib öelda, et tänu mõnede sodiaagimärkide omadustele ollakse võimelised kergemini armuma, samas kui teised hoiavad inimest tagasi.

Seekord vaatame, millised sodiaagimärgid on armumise osas eriti valvsad. Siin võib tulla üllatusi, sest asi pole sugugi selles, et need sodiaagimärgid poleks romantilised. Mingil põhjusel kardavad need märgid just tõelist armastust ja see ei tähenda, et nad seda ei igatseks.