ELU 25 ⟩ Jeesus kui homo, neeger, trans ja kliimapagulane ning tema kümme uut sugu

Nagu anglikaani preester ja inimõigusaktivist Paul Oestreicher maailma juhtiva vasakväljaande the Guardian artiklis „Kas Jeesus oli homo? Tõnäoliselt oli“ aastal 2012 kirjutas: „Idee sellest, et Jeesusel oli romantiline suhe Maarja Magdaleenaga on puhtalt ilukirjanduslik ja ei põhine ühelgi piiblitekstilisel tõendusmaterjalil. Teisalt aga tõendid selle kohta, et ta võis olla see, mida me täna kutsuma sõnaga „gay“, on väga tugevad“.