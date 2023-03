«Minu karjääri madalaim hetk.» Teismelisena Hollywoodi sattunud Brooke Shields tegi põrutava avalduse

Filmi «Helesinine laguun» staar Brooke Shields meenutab oma värskes kaheosalises dokumentaalsarjas 30 aasta tagust valusat hetke, vahendab People. Siis arvas Shields, et keegi ei usu teda: «Toona inimesed ei uskunud selliseid lugusid. Arvasin, et ma ei leia enam kunagi tööd.»

3. aprillil esilinastuv sari «Brooke Shields: Pretty Baby» võtab ette Shieldsi karjääri algusaastad, kui teda teismelisena filmirollides seksualiseeriti. Ta mängis lapsprostituuti filmis «Pretty Baby» ja paljastav «Helesinine laguun» on popkultuuri fenomenina Shieldsi üks vastuolulisemaid rolle.

«Dokumentaali tehes näed kõike koos ja see on ime, et ma selle üle elasin,» nentis Shields People'ile antud intervjuus. Viimases rääkis ta põgusalt ka seksuaalsest ahistamisest ja sellest, kuidas ta ühe Hollywoodi juhi küüsi sattus.

«Kõige selle seedimine on võtnud kaua aega. Olen nüüd vihasem, kui ma toona suutsin olla. [...] Need on hirmsad olukorrad. Need ei pea hirmsaks olemiseks vägivaldsed olema.»

Ajal, kui Shields seksuaalse rünnaku ohvriks langes, oli ta ülikooli lõpetanud ja tal oli raskusi töö leidmisega. «See oli mu karjääri madalaim hetk,» meenutab Shields, kes arvas, et pärast õhtusööki Hollywoodi juhiga saab ta endale lõpuks töö, rolli filmis.

Filmimaailmas tegutsev mees kutsus Shieldsi enda hotellituppa taksot kutsuma, kuid sinna jõudes hakkas ta näitlejat ahistama. «Ma ei kakelnud vastu, ma lihtsalt tardusin,» meenutab Shields dokumentaalsarjas.

Hiljem süüdistas ta iseennast ja rebis end justkui oma kehast lahti. «Olin harjunud enda kehast eralduma. Oma seksuaalsusest. [...] Lihtsam oli end kinni keerata. Mul tuli see hästi välja.»