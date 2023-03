«TUNDSIN, KUIDAS MU KÕRV ÄRA REBITI!» ⟩ Naabri koerte rünnakust vaevu eluga pääsenud Sandra: toimus meeletu kiskumine ja rebimine

Viimase aasta jooksul oleme erakordselt palju kuulnud, kuidas hooleta jäänud koerad ründavad inimesi. Üks kõige julmemaid lugusid on kindlasti olnud noore neiu Sandra juhtum, kelle oleks koerad tema enda koduhoovis peaaegu ära tapnud. «Ma teadsin, et tol õhtul ma suren. Olin selles täiesti kindel, sest need koerad olid surma peal väljas,» meenutab Põltsamaalt pärit Sandra «Südamesoovi» saates õhtut, kui naabri koerad teda ründasid.

Loomadel on Sandra elus olnud alati tähtis koht. Sandra on ratsatalu perenaine, kus ta hoolitseb hobuste eest ja annab ka ratsatrenne. «Olen siin juhataja ka ehk ühesõnaga kõik on minu teha,» räägib Sandra, kelle silmis on see unistuste töö. Ka vanemad lisavad, et rääkima õppides olid pisikesel tüdrukutirtsul juba hobused hinges. «Meil on enamik loomi aegade jooksul ikka esindatud olnud. Sandra on loomade seas kasvanud,» märgib ema Airi.