Ajakirjanik Kadri Kuulpaki lugude sari sai kohtus kaotuse: mis juhtus tegelikult?

Tänases Postimehes ilmus üle kolme lehekülje vabandus Kanepi gümnaasiumi endise direktori ees. Vabandus puudutab endise Postimehe ajakirjaniku Kadri Kuulpaki lugude sarja Kanepi gümnaasiumist. Lood ilmusid 2019. aasta suvel, neid oli lausa kümneid ja need puudutasid Kanepi koolis väidetavalt toimunut. Tänaseks on kõik Eesti kohtuastmed leidnud, et artiklites avaldatud väited ei ole tõesed.