VIDEOINTERVJUU ⟩ «Sageli on need elutoasuurused.» Mihkel Raud avaldas, millised on tema lemmikud džässiklubid maailmas

«Tähtede tähe» üks ekspertidest Mihkel Raud tõdes džässivooru järel, et suure osa tema plaadikogust moodustavad džässmuusika albumid. «Tõsi on ka see, et välismaal ringi reisides ja suurlinnades käies on mul traditsioon, et ma üritan alati leida kohalikke džässiklubisid ja neid ka külastada,» rääkis Raud.