VIDEOINTERVJUU ⟩ Lenna avaldas, miks Stefani esituses kõlanud «Cool Vibes» tal meele härdaks tegi

«See lugu on mulle väga oluline ja märgistab olulist aega mu karjääris,» avaldas Lenna, miks on Vanilla Ninja hittlool «Cool Vibes» tema elus eriline tähendus. Teisalt tõdes muusik, et näha seda lugu mehe esituses oli huvitav ja vaheldusrikas. «Ta tegi selle omanäoliseks,» ütles Lenna ja märkis, et jäi Stefani esitusega väga rahule.