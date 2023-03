VIDEO ⟩ «Keegi ei julge siin enam käia, kui endised vangid siia tuuakse!» Ilmatsalu elanikud koguvad hirmus allkirju

Ilmatsalu elanikele valmistab suurt muret Tartu linnavalitsuse plaan tuua sotsiaalmajja elama endised vangid. Kohalikud said sellest teada juhuslikult ning tunnevad, et nende heaolust sõidetakse lihtsalt üle. «Kuidas on tagatud laste turvalisus?» küsivad nad. «Otse minu magamistoast saab olema vaade endistele vangidele,» ütleb kohalik proua murelikult. MTÜ Valge Eesti kõneisiku Avo Üpruse sõnul pole aga muretsemiseks põhjust.