SÜLITAS VERD JA AVAS ŠAMPANJA ⟩ Vabasukelduja tegi ühe hingetõmbega uue rekordi

40-aastase tšehhi sukeldumise rekord on 52,1 meetrit. Võimalik, et see jõuab samuti Guinnessi rekordite raamatusse, nagu jõudis see, et ta ujus 2021. aasta talvel Tšehhis Teplices endisest karjäärist tehtud järve jääkatte all 80,9 meetrit, teatab reuters.com.