«7 MINUTIT HILJEM SAI KORISTAJA PEKSA!» ⟩ Viljandis asuvas mängutoas võttis lapse sünnipäev ootamatu pöörde

Teisipäeva, 14. märtsi õhtuks oli väikese poisslapse emal Innal broneeritud Viljandis asuv Arkaadia Präänikutemaa, et pidada seal oma pisipoja sünnipäeva. Mängutuba oli broneeritud ajavahemikus kella viiest kaheksani, kuid pärast sünnipäeva lõppemist läksid klient ja mängutoa töötaja omavahel raksu. Tänaseks on asi jõudnud ka politseisse, kes seda nüüd menetleb.

«Riiulitel ei olnud mänguasjad koristaja arvates «ilusti» ja taheti teha 70-eurone trahv,» jagab Inna kogetut sotsiaalmeedias, lisades, et kolmest mängutoas veedetud tunnist koristasid nad poole ajast. Pisipoja ema väidab Instagram story's, et koristaja lukutas nad vägisi mängutuppa ega lasknud neid sealt välja. «Me pidime tirima ta käe lingilt ära, et kurvad lapsed koju saada,» ütleb ema ja märgib, et tema pisipoeg oli endast väljas ning nuttis.