ENNE JA PÄRAST ⟩ Tuhande euro eest tehtud värskenduskuur muutis talvepealinnas asuva ilmetu korteri hubaseks pesaks

Saatejuht Keili Sükijainen ja sisustusentusiast Merlin Miido võtsid hooaja viiendas saates ette pikema reisi, sest rahaks tegemist ootas korter talvepealinnas Otepääl. Tuli välja, et Eesti kõige kõrgemal asuvas linnas on üürikorterid selline haruldus, et korteriomanik Ragne on kinnisvaraportaale uurides selles piirkonnas ainus, kes kodu välja üürida soovib.

Äsja on lõpetatud maja väline renoveerimine ja nii korras koridori ei olnud Keili ega Merlin juba ammu sattunud. Korterisse astudes tabas neid aga jahmatus – hiljuti oli remonti tehtud ka korteris, kuid värvitoonid olid valitud täpselt varasema järgi. See tähendas aga, et keset tühjusest kajavat korterit laiutas silmipimestavalt oranž sein.

Lähtepunktiks sinine diivan

Merlini inspiratsiooniks sai kontrastne sinine diivan, mis tunnistati korteri ainsaks kenaks esemeks. Sellega harmoneeruva hubase kodu loomisest sai korteriomaniku jaoks tõeline väljakutse, sest selgus, et tegemist on naisega, kes tunnistab töö tehtuks vaid siis, kui see on detailideni perfektselt õnnestunud.

Ent vaev tasus end ära, sest seni häbiväärselt väikese summa eest välja üüritud korterile ennustas kinnisvaramaakler lausa kaks korda kõrgemat hinda.

Vaata galeriist, milline oli korter enne ja milline näeb see välja pärast värskenduskuuri:

Saates «Kodud rahaks» tõttavad saatejuht Keili Sükijainen ja sisustusentusiast Merlin Miido appi korteriomanikele, kelle üürikorterid alles ootavad oma tähetundi. Et ajale jalgu jäänud või hoopis olematu disainiga korteritest üllatavalt kenad kodud saaks, on kõige olulisem leida üles kõige kavalamad ja soodsamad nipid.

Uuel hooajal saavad oma korteris sisustusmöllu teha kümme korteriomanikku igast Eesti nurgast. Tuhande euro ja Merlini ideedepagasi kasutamiseks on neil aega kaks nädalat, et avaldada lõpptulemusega muljet nii Keilile kui kohalikku turgu hästi tundvale kinnisvaraeksperdile. Sest vaid nii saab rahuliku südamega panna üles üürikuulutuse, milles pole häbi üürnikult õiglast hinda küsida ja tänu üüritulule oma järgmisi unistusi täitma hakata.