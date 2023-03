Kivisaare ja Katrina Raiendi kohtuvaidlus sai lõpu. «Õõvastav, et endale otsa vaatamise asemel võetakse ette teine inimene.»

Aastaid kestnud kohtumadin raadiohääl Alari Kivisaare ja kunstnikust üliõpilase Katrina Raiendi vahel on saanud lõpu.

Kuna riigikohus ei võtnud vaidlust menetlusse, jõustus sel nädalal ringkonnakohtu otsus, kus leiti, et Alari Kivisaare väljaütlemised raadioeetris on olnud rassistlikud ja šovinistlikud ning raadiohääl on levitanud rassistlikke stereotüüpe.