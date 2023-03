Mart Raudsaar ⟩ Keeleseksismist emakeelepäeval

Nali meenus, sest ERRi portaalis ilmus üks kummaline lugu sellest, kuidas eesti keel vaevleb stereotüüpides. Sain teada, et sõnad «esimees», «pillimees» ja «kaupmees» on seksistlikud. Tsiteerin: «Seesugused sõnad peegeldavad esiteks iganenud soorolle ning teiseks toidavad arusaama, et mees on rohkem inimene kui naine või mõne muu soo esindaja.»

Mis me siis teeme, kas keelame ajalooliselt kujunenud sõnad «esimees», «pillimees» ja «kaupmees» ära? Teame, et demokraatlikul viisil võib meie ühiskonnas nainegi neid rolle täita. Sõnu keelates või muutes ei kaota me aga võimalikku seksismi, antud ERRi loo kontekstis üleolevat ja halvustavat hoiakut naiste suhtes. Seega, positiivne ja väärikas suhtumine naistesse saab alguse kusagilt mujalt, mitte vägivallast keele suhtes ning minu arusaamist mööda on see meheks olemise üks tähtsamaid komponente. Selleks on vaja mehi, kes saavad enda eluga hakkama, teevad ära oma voodi ning ei oota, et keegi tuleks lahendama nende probleeme. Selleks on vaja mehi, kes ei karda võtta vastutust enda tegude ja elu eest. Selleks on vaja mehi, kes ei karda seista iseenda eest ning seejärel suudavad nad seista ka teiste eest.