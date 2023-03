POLE RAHU ⟩ Kalamaja elanik: välisuks teeb nii hirmsat häält, et pean kodus kõrvatroppe kasutama

Tallinlanna ostis aasta tagasi Kalamajasse korteri. Alguses oli kõik kenasti ja muresid polnud, hiljuti hakkas naisele muret tegema aga välisuks, mis kinni-lahti käimisel valju heli teeb, nii et see isegi korterisse kuulda on. «Absoluutselt südantlõhestav, et pean enda kodus kandma enne magama minekut kõrvatroppe,» ütleb tallinlanna, kes tunneb, et oma kodus ta rahu enam ei saa. Ehitusfirma kinnitab, et probleemiga tegeletakse.